Более 70% котельных в ЖКХ Беларуси перешли на местные виды топлива

«В основном это древесное топливо (в биомассе — Sputnik), а около 3% — это энергия воды солнца и ветра», — сказал он.
По его словам, фактическая мощность ВИЭ в стране с 2009 года выросла в 14 раз — до более чем 600 МВт. В республике работают 84 солнечные станции, 55 ГЭС, 108 ветроэнергетических установок, 31 биогазовая установка и 11 мини-ТЭЦ на древесном топливе.
Перспективным направлением стали топливные пеллеты из местных видов топлива. Было решено, что котельные мощностью до 1 МВт будут создаваться именно под пеллеты. При этом в системе ЖКХ Беларуси на местные виды топлива перешли 73% из примерно 3,8 тысячи котельных.
Полещук подчеркнул, что пеллеты считаются довольно экологичным видом топлива. У них хорошая теплотворная способность, а КПД котельных на пеллетах превышает 90%. При этом в Беларуси создано большое количество производств пеллет, и страна готова поставлять их на экспорт.