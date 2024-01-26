Более 70% котельных в ЖКХ Беларуси перешли на местные виды топлива

По его словам, фактическая мощность ВИЭ в стране с 2009 года выросла в 14 раз — до более чем 600 МВт. В республике работают 84 солнечные станции, 55 ГЭС, 108 ветроэнергетических установок, 31 биогазовая установка и 11 мини-ТЭЦ на древесном топливе.