Беларусь с 1 января поставила в Россию около 55 млн штук куриных яиц

«По состоянию на 26 января в Россию из Азербайджана и Турции ввезено 6,7 миллиона штук пищевых яиц: 4,5 миллиона штук из Азербайджана и 2,2 миллиона штук из Турции. Беларусь поставила в Россию с 1 по 25 января 2024 года 54 миллиона штук яиц», — сказано в сообщении ведомства.
Там уточняется, что в 2024 году поставки куриного яйца велись только из этих трех стран.
Куриные яйца в России в прошлом году подорожали более чем на 60%. В 2024-м цены на них начали падать. Так, по информации Росстата, с 1 по 22 января они уменьшились в среднем на 0,84%. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая на импорт как одну из главных предпосылок.
По данным ведомства, в 2023 году в Россию было ввезено свыше 510,8 миллиона штук куриных яиц. При этом в РФ было произведено 38,056 млрд штук, на 1,8% больше, чем годом ранее.
В ходе саммита ЕАЭС 25 декабря прошлого года российский лидер Владимир Путин в шутку попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко не жадничать и увеличить поставки яиц в Россию.
Также Путин заявил, что стоимость яиц выросла после увеличения спроса на данную продукцию, за которым не успевал импорт. После чего обратил внимание, что реально располагаемые доходы россиян выросли, что привело к активному росту потребления мяса птицы и яиц.
В январе 2024 года Минсельхозпрод Беларуси отчитался о том, что увеличил вдвое поставки яиц на российский рынок.