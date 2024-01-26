Беларусь с 1 января поставила в Россию около 55 млн штук куриных яиц

Куриные яйца в России в прошлом году подорожали более чем на 60%. В 2024-м цены на них начали падать. Так, по информации Росстата, с 1 по 22 января они уменьшились в среднем на 0,84%. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая на импорт как одну из главных предпосылок.