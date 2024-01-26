Нацбанк: новые кредиты для населения и юрлиц подешевели в Беларуси

В Нацбанке отметили, что проводимая в стране денежно-кредитная политика и меры, принятые правительством, способствовали нарастанию экономической активности в стране. В данной связи был приведен такой показатель как ВВП. По данным Нацбанка, за 2023 год ВВП Беларуси увеличился в реальном выражении на 3,9%.