Нацбанк: новые кредиты для населения и юрлиц подешевели в Беларуси

Там отмечается, что на протяжении 2023 года действовало решение НББ о приостановлении его регулярных операций по изъятию и предоставлению ликвидности банкам, а процентные ставки на денежном рынке были на низком уровне.
«В целом это способствовало уменьшению стоимости кредитных ресурсов».
В данной связи сообщается, что средняя процентная ставка по новым кредитам, предоставленным физическим лицам, уменьшилась с 12,5 процента годовых в среднем за 2022 год до 10,3 процента годовых в 2023.
Средняя процентная ставка по новым кредитам банков, которые предоставлены юрлицам в белорусских рублях, уменьшилась с 14,3 процента за 2022 год до 8,5 процента годовых в 2023.
Это способствовало быстрому нарастанию спроса на кредитные ресурсы со стороны субъектов хозяйствования и населения, отметили в Нацбанке.
Валютная структура займов
В своем докладе зампред Правления Нацбанка отметил, что на фоне снижения стоимости новых кредитов для населения и юрлиц в 2023 году продолжились тенденции, связанные с изменением валютной структуры спроса на заемные средства.
«Для снижения валютных рисков организации ускоренными темпами сокращали задолженность по кредитным ресурсам, номинированным в иностранных валютах недружественных стран, и предъявляли повышенный спрос на ресурсы в национальной валюте».
В результате кредитование белорусской экономики велось банками преимущественно в отечественной валюте при сохранении прогнозных показателей.
По данным зампреда Нацбанка, общий объем кредитной поддержки реального сектора экономики со стороны банков в прошлом году составил 144,6 млрд. рублей в рублевом эквиваленте. Это на 29,1% больше, чем за предыдущий год.
В Нацбанке отметили, что проводимая в стране денежно-кредитная политика и меры, принятые правительством, способствовали нарастанию экономической активности в стране. В данной связи был приведен такой показатель как ВВП. По данным Нацбанка, за 2023 год ВВП Беларуси увеличился в реальном выражении на 3,9%.