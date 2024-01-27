Нацбанк Беларуси предупредил о курсе доллара и евро в выходные 27 и 28 января

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 27 и 28 января 2024, субботу и воскресенье, выходные, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1636 рубля, 1 евро — 3,4469 BYN, 100 российских рублей — 3,5708 белорусского рубля.