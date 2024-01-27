Глава СКР по Иркутской области встретился с пострадавшими дольщиками «Домострой Профи»

Напомним, что ранее было принято решение о предоставлении компенсаций участникам долевого строительства ЖК «Огни города» в переулке Советском в Иркутске. Как уточнил первый заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов, 185 семей получат компенсации за свои квартиры в недостроенных домах. Жилая стройка началась еще в 2018 году, однако в апреле текущего года застройщика — «Домострой Профи» — признали банкротом. Три объекта были включены в Единый реестр проблемных объектов в ноябре 2022 года.