Глава СКР по Иркутской области встретился с пострадавшими дольщиками «Домострой Профи»

Накануне, 26 января, в следственном управлении СК России по Иркутской области состоялся личный прием граждан. Глава следственного управления Анатолий Ситников встретился с дольщиками, пострадавшими от незаконной деятельности застройщика ООО «Домострой Профи», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
В результате принятых мер следственным управлением организовано возмещение гражданам денежных средств. На приеме обманутым дольщикам даны разъяснения о порядке и сроках положенных им выплат.
Подчиненным сотрудникам ведомства руководитель управления дал конкретные поручения, направленные на завершение расследования уголовного дела.
Напомним, что ранее было принято решение о предоставлении компенсаций участникам долевого строительства ЖК «Огни города» в переулке Советском в Иркутске. Как уточнил первый заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов, 185 семей получат компенсации за свои квартиры в недостроенных домах. Жилая стройка началась еще в 2018 году, однако в апреле текущего года застройщика — «Домострой Профи» — признали банкротом. Три объекта были включены в Единый реестр проблемных объектов в ноябре 2022 года.