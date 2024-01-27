Комитет госдоходов начал проводить валютный контроль

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части наделения КГД МФ РК функциями валютного контроля и его компетенциями, в том числе по осуществлению проверок; Кодекс об административных правонарушениях в части передачи функции по привлечению лиц за нарушение валютного законодательства в части репатриации валютной выручки; Закон «О Национальном Банке Республики Казахстан» в части наделения КГД МФ РК функцией по осуществлению валютного контроля; Предпринимательский Кодекс в части нераспространения процедуры анализа регуляторного воздействия на проекты нормативных правовых актов КГД по вопросам валютного регулирования;утверждены совместные Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в РК с Национальным банком; внесены изменения и дополнения в постановление правительства РК от 24 апреля 2008 года в части наделения функциями осуществления мониторинга репатриации валюты по экспортно-импортным операциям.