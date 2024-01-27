Сигареты вновь подорожают с 1 февраля в Беларуси

Некоторые изделия, импортируемые госпредприятием «Беларусьторг», подорожали на 30 копеек. Так, марки Dunhill Fine Cut Blue и Dunhill Fine Cut Gold подорожали с 6,90 рублей до 7,20. А три вида Lucky Strike Aroma (Red, Brown, Blue) стоить будут 5,30 рублей вместо 5 рублей.
Больше всего вырос ценник на Rothmans of London Blue — на 35 копеек (с Br4,7 до Br5,05).
Последний раз стоимость сигарет менялась 1 января, некоторые марки выросли на 30−40 копеек. А список наименований был гораздо более обширный.