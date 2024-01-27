Молдова заняла 4-е место по производству подсолнечного масла.
В год наша страна производит почти 30,2 л растительного масла на душу населения. Таким образом, Молдова заняла 4 место из 79 стран по производству подсолнечного масла на человека.
Больше всего масла на человека производят в:
— Украине — 104,1 л.
— Венгрии — 57,9 л.
— Болгарии — 45,2 л.
— Молдове — 30,2 л.
— Сербии — 27,8 л.
— России — 27,7 л.
— Румынии — 23,3 л.
Меньше всего — в Японии (8 мл) и Дании (2 мл), пишет BusinessPages.
Источник: t.me/aifmd.