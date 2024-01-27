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Молдова заняла 4-е место по производству подсолнечного масла

В год наша страна производит почти 30,2 л растительного масла на душу населения.
Источник: Комсомольская правда

Молдова заняла 4-е место по производству подсолнечного масла.

В год наша страна производит почти 30,2 л растительного масла на душу населения. Таким образом, Молдова заняла 4 место из 79 стран по производству подсолнечного масла на человека.

Больше всего масла на человека производят в:

— Украине — 104,1 л.

— Венгрии — 57,9 л.

— Болгарии — 45,2 л.

— Молдове — 30,2 л.

— Сербии — 27,8 л.

— России — 27,7 л.

— Румынии — 23,3 л.

Меньше всего — в Японии (8 мл) и Дании (2 мл), пишет BusinessPages.

Источник: t.me/aifmd.