Планируют ли запускать исламский банкинг в Узбекистане — ответ ЦБ

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Планируется ли запуск исламского банкинга в Узбекистане, каковы темпы роста выдачи автокредитов, как обстоит ситуация с денежными переводами — об этом и многом другом говорили на прошедшем заседании Центрального банка РУз с участием председателя Мамаризо Нурмуратова.
Отдельное внимание на встрече уделили исламскому банкингу. По словам главы регулятора, в планах начать работу в этом направлении, в частности создать условия для граждан, знакомых с исламскими финансами.
«Если мы посмотрим, как исламские финансы могут повлиять на наш экономический рост, мы определенно сможем увидеть если не прямой, то косвенный его эффект. Потому что услуга, приобретенная или оказанная через исламские финансы, в конечном итоге вносит добавленную стоимость в наш ВВП. Конечно, от этого можно ожидать только положительных результатов», — отметил глава ЦБ.
Подняли на заседании и вопросы защиты денежных средств населения.
«Что касается защиты, мы тоже думаем над этим, и руководством страны нам дано специальное поручение повыработке механизма для минимизации потерь населением. Здесь я должен отметить, что потери денежных средств, связанные со взломом систем самих банков, их мобильных приложений, банк будет возмещать по линии киберзащиты самого банка», — сказал Мамаризо Нурмуратов.
Шла речь и о розничном кредитовании, которое концентрируется в том числе на автокредитах.
«Есть определенные “перегревы” в отдельных сегментах розничного кредитования. Мы еще в сентябре прошлого года начали принимать соответствующие меры. В частности, это касается автокредитования. Существенно смогли остановить темпы роста выдачи таких кредитов. Май-июнь-июль-август, если в эти месяцы выдали в среднем 4 трлн, то до настоящего времени — порядка 1,8 трлн», — рассказал глава ЦБ.
По словам Мамаризо Нурмуратова, ограничения в выдачи автокредитов касаются макропруденциальных мер, требований к коммерческим банкам, в части организации этого банковского продукта.
Говорили также о денежных переводах. В целом они увеличились на 15%. Однако из России снизились — на 12%. По словам председателя Центробанка, это может быть связано с расширением географии переводов.
«Мы не ожидаем существенного снижения международных поступлений. В 2024 году ожидаем рост на 5−6%. Если посмотреть с другой стороны, то в прошлом году общий объем международных денежных переводов сократился на 33%, а переводы из России — на 39%», — рассказал Нурмуратов.
Отмечалось также, что общая инфляция в последние месяцы сохранялась на уровне 8,8%. Несмотря на снижение инфляции в группе товаров потребительской корзины, инфляция услуг в последнем квартале незначительно ускорилась. В свою очередь, это показывает, что присутствует вероятность усиления повышательного давления со стороны спроса на инфляцию.
Согласно обновленным прогнозам, общая инфляция в 2024 году ожидается на уровне 8−9%, базовая — около 7−8%.
На состоявшемся заседании сохранили основную ставку без изменений — на уровне 14% годовых. Следующее заседание правления ЦБ по ее рассмотрению пройдет 14 марта 2024 года.