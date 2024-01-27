Планируют ли запускать исламский банкинг в Узбекистане — ответ ЦБ

«Если мы посмотрим, как исламские финансы могут повлиять на наш экономический рост, мы определенно сможем увидеть если не прямой, то косвенный его эффект. Потому что услуга, приобретенная или оказанная через исламские финансы, в конечном итоге вносит добавленную стоимость в наш ВВП. Конечно, от этого можно ожидать только положительных результатов», — отметил глава ЦБ.