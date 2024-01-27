«Инвесторы переживают тяжелые времена»: Что будет с ценами на недвижимость в Казани в 2024 году

Риэлтор отмечает, что в 2024 году в Казани не ожидается роста цен на новостройки и вторичку, будет наоборот. Стоимость ряда объектов уже снижается. Речь идет о трехкомнатных квартирах в черте города и любых апартаментах в пригороде. Они пользуются наименьшим спросом и подвержены всяческим рискам. Вместе с тем, Гизатова разграничивает рынки Казани и Татарстана в целом. Дело в том, что в столице республики недвижимость в основном приобретают именно для инвестиционных целей. В то время, как в районах квартиры покупают для того, чтобы жить в них самим.