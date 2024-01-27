«Инвесторы переживают тяжелые времена»: Что будет с ценами на недвижимость в Казани в 2024 году

Прошлый год выдался рекордным по всем направлениям недвижимости. Жители Казани ради инвестиций брали ипотеку и покупали квартиры в новостройках. Но на фоне роста ипотечной ставки, они больше не хотят переплачивать за кредиты и отчаянно пытаются продать приобретенную в новостройках недвижимость. Но в столице Татарстана квартиры эти никто не спешит заполучить, горожане отдают предпочтение частным домам. О ситуации на рынке недвижимости рассказал руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом», член гильдии риэлторов Татарстана Анастасия Гизатова.
ЦЕНЫ ПАДАЮТ.
По словам специалиста, в 2024 году наблюдался рост инфляции, причем, ее реальные показатели далеко за пределами официальных. Потребительская корзина растет как на дрожжах, а себестоимость строительства продолжает повышаться. Несмотря на это, цены на квартиры стремительно падают.
«Цены на недвижимость зависят от двух факторов, которые сдерживают друг друга. С одной стороны — это инфляция, с другой — снижение покупательского спроса. Сейчас практически все дорожает, в том числе и расходы на строительство. Но при этом квартиры в Казани дешевеют, так как ранее покупатели вложились в них по выгодной ипотеке. Теперь же ставка повысилась, и они не хотят выплачивать проценты, пытаясь распродать ранее приобретенную недвижимость», — пояснила Анастасия Гизатова.
Риэлтор отмечает, что в 2024 году в Казани не ожидается роста цен на новостройки и вторичку, будет наоборот. Стоимость ряда объектов уже снижается. Речь идет о трехкомнатных квартирах в черте города и любых апартаментах в пригороде. Они пользуются наименьшим спросом и подвержены всяческим рискам. Вместе с тем, Гизатова разграничивает рынки Казани и Татарстана в целом. Дело в том, что в столице республики недвижимость в основном приобретают именно для инвестиционных целей. В то время, как в районах квартиры покупают для того, чтобы жить в них самим.
«Более 50% сделок на рынке недвижимости в Казани совершаются для перепродажи, пассивного дохода или ради инвестиций на будущее, для своих детей. А в районах Татарстана, как правило, покупают квартиры для решения насущных жилищных проблем. Так что инвестиционный спрос за пределами Казани невысок», — подчеркивает член гильдии риэлторов Татарстана.
Эксперт полагает, что мало кому придет в голову приобрести квартиру где-нибудь Буинске, чтобы извлекать из нее прибыль. Таких инвесторов можно по пальцам пересчитать. Оттого и цены на жилплощадь в республике упадут сильнее, чем в ее столице.
СВОЙ ДОМ ПО ЦЕНЕ ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ.
По словам Анастасии Гизатовой, ситуация на рынке недвижимости в Татарстане, в принципе, не отличается от ситуации в других регионах. Аналогичным образом обстоят дела в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде, Башкирии и Чувашии.
«Раньше застройщиков поддерживали и предоставляли им выгодные процентные ставки. Поэтому инвестиционный спрос на квартиры был высокий. В 2024 году инвесторы переживают тяжелые времена», — констатирует специалист.
Так, на просторах одного из популярных интернет-ресурсов с бесплатными объявлениями нами было замечено свыше 15 тысяч предложений о продаже квартир разного сегмента и ценовой категории. Если приглядеться на фото, то многие из них включают в себя стандартный минимум мебели. Из чего можно сделать вывод, что они были куплены с целью извлечения прибыли, перепродажи, а не проживания. Интересно, а вкладываются ли инвесторы в частные дома раз их популярность в Казани только растет?
«Нет, не вкладываются. Люди по-прежнему предпочитают инвестировать деньги в покупку студии или однокомнатной квартиры. Мало кто приобретает частный дом, чтобы потом его перепродать или сдать в аренду. Да и в банках такая недвижимость является рискованным предметом залога, поскольку она продается сложнее, чем квартира».
Так, приобретая частный дом в Казани, покупатель получает не только жилье, но и просторный участок до 15 соток. А еще он может забыть о проблеме с парковкой, которая зимой особенно остро встает во дворах мнгоэтажек. Что же касается непосредственно цен, то, учитывая их спад на квартиры, загородный дом можно вполне себе позволить по цене однушки в Казани.
«Когда к нам приходят семейные клиенты, у которых есть автомобиль, то мы советуем купить именно частный дом. Так выгоднее и удобнее», — подытожила Анастасия Гизатова.
Действительно в Казани приобрести частный дом стало гораздо выгоднее, чем квартиру. Тем более оформить его в ипотеку сейчас можно по сниженной ставке — это 6−8% годовых.