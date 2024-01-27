В Ростове предлагают вакансии с зарплатой 190 тысяч рублей

В Ростове менеджер по продажам может зарабатывать 190 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает сервис SuperJob.
От 45 до 55 тысяч рублей может получать менеджер со средним профессиональным образованием. Основные требования работодателей к таким кандидатам: навыки ведения переговоров, деловой переписки и подготовки презентаций.
От 55 до 65 тысяч предлагают кандидатам с отличными переговорными навыками и опытом работы до полугода. Работодатели хотят, чтобы ранее такой специалист уже трудился в CRM-системах.
На вакансии с оплатой от 65 до 100 тысяч еще больше требований. От соискателей требуют высшее образование, знание английского языка на уровне чтения технической документации. Кандидат должен знать специфику рынка и товаров компании. Необходимо иметь опыт значительного увеличения продаж и самостоятельного ведения полного цикла сделок.
Самую высокую зарплату от 100 до 190 тысяч предлагают кандидатам, которые знают английский язык на разговорном и свободном уровне. Чтобы получить такую работу, нужно иметь опыт участия в специализированных выставках и тендерах. Стаж работы должен составлять три года.