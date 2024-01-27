В Ростове предлагают вакансии с зарплатой 190 тысяч рублей

Самую высокую зарплату от 100 до 190 тысяч предлагают кандидатам, которые знают английский язык на разговорном и свободном уровне. Чтобы получить такую работу, нужно иметь опыт участия в специализированных выставках и тендерах. Стаж работы должен составлять три года.