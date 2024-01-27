Томаты в Беларусь будут ввозить без пошлины для насыщения рынка

Как говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК, ввозные таможенные пошлины отменены для среднеплодных и крупноплодных томатов, кроме томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы.
«В связи с невозможностью резкого увеличения производства тепличных томатов сбалансировать рынок в краткосрочной перспективе помогут импортные поставки», — прокомментировал принятое решение член Коллегии по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Томаты могут поставлять по льготным условиям из Турции, Китая, Египта, Ирана — из стран, чья продукция сопоставима по ценам с производителями ЕАЭС.