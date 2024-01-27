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Томаты в Беларусь будут ввозить без пошлины для насыщения рынка

Совет Евразийской экономической комиссии предоставил временную тарифную льготу на ввоз томатов в Беларусь и РФ.
Источник: Смартпресс

Как говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК, ввозные таможенные пошлины отменены для среднеплодных и крупноплодных томатов, кроме томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы.

«В связи с невозможностью резкого увеличения производства тепличных томатов сбалансировать рынок в краткосрочной перспективе помогут импортные поставки», — прокомментировал принятое решение член Коллегии по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Томаты могут поставлять по льготным условиям из Турции, Китая, Египта, Ирана — из стран, чья продукция сопоставима по ценам с производителями ЕАЭС.

сельское хозяйство
экономика