В Татарстане проезд по М-12 временно будет бесплатным

В Татарстане проезд по М-12 будет бесплатным до полной ликвидации последствий снегопада. Такие изменения ввели с 6:00 17 января, сообщает пресс-служба «Автодора».
Речь идет об участке дороги от Канаша до Шали. Тем, кто проезжал по трассе после указанной даты и успел оплатить, вернут деньги.
Как отметили в пресс-службе компании, с начала рекордного снегопада дорожники убрали на участке М-12 более двух миллионов кубометров льда и снега. В настоящее время там работают более 120 человек в дневную и ночную смены.
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