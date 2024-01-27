«Росатом» планирует пуск реактора энергоблока в Индии

«У нас в стадии высокой готовности ряд новых договоренностей. И по развитию нашего присутствия в странах, где мы уже, что называется, основательно работаем: наши белорусские партнеры говорят, не посмотреть ли нам на третий блок новой станции, турецкое правительство ведет с нами переговоры еще об одной четырехблочной станции в Турции. Правительство Бангладеш, которое недавно прошло опять выборы национальные и подтвердило свои полномочия, говорит, что, конечно, два энергоблока (АЭС “Руппур”) в нашей огромной стране — это лишь начало большого пути», — отметил глава «Росатома».