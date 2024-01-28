Два знаменитых участка Владивостока готовят к торгам

ДОМ. РФ опубликовал объявление о том, что в третьем квартале выставит на продажу участок во Владивостоке на Саратовской, 13. Жители и гости приморской столицы называют его Крестовой сопкой. Под раздачу также попала земля на Уткинской — Орлиное гнездо, где сейчас активно ведутся работы по благоустройству, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».