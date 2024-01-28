Два знаменитых участка Владивостока готовят к торгам

ДОМ. РФ опубликовал объявление о том, что в третьем квартале выставит на продажу участок во Владивостоке на Саратовской, 13. Жители и гости приморской столицы называют его Крестовой сопкой. Под раздачу также попала земля на Уткинской — Орлиное гнездо, где сейчас активно ведутся работы по благоустройству, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В 2022 году ДОМ. РФ неоднократно пытался продать или сдать в аренду участки на Орлином гнезде и Крестовой сопке, но желающих не нашлось. Эти участки находятся в федеральной собственности, однако администрация просила вернуть земли Владивостоку.
К слову, с Крестовой открывается вид на пять доминант города — сопок Бурачка, Тигровая, Орлиная, Нагорный парк и Алексеевская. Также отсюда видны целых три залива: Уссурийский, Амурский, и бухта Золотой Рог. Для кораблей, которые заходят в местный порт с этого места начинается Владивосток.
Что касается Орлиного гнезда, тоже пока неясно возведут ли там очередные «свечки». Согласно градостроительному зонированию, участок предназначен для размещения городских парков, скверов и бульваров. Редакция обратилась в пресс-службу мэрии за комментарием по этой ситуации и ждет ответа.