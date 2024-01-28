В Хабаровском крае построят взлетно-посадочную полосу в аэропорту Чегдомына

Как сообщили в краевом минтрансе, жители были лишены возможности пользоваться воздушным сообщением весной, летом и осенью последние 30 лет. Уже идут подготовительные работы, идет завоз груза и подготовка площадки. Основные работы начнутся в апреле, завершить их планируют в ноябре. На это намерены направить 215 миллионов рублей.