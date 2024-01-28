Из Узбекистана в Сиань запустят регулярные грузовые поезда

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Регулярное движение контейнерных поездов из Узбекистана в китайский город Сиань будет запущена в скором времени, сообщает пресс-служба АО «Темирйолкарго».
В ходе визита в Китай делегация Министерства транспорта Узбекистана и АО «Темирйолкарго» обсудили с потенциальными партнерами ряд крупных проектов по развитию железнодорожного сообщения между двумя странами.
В частности, в ходе посещения порта «Сианьский международный торгово-логистический парк», занимающего первое место в Китае по числу обслуживаемых поездов, делегация ознакомилась с инфраструктурой сухого порта, имеющимися логистическими возможностями и передовыми информационными технологиями.
В ходе переговоров с руководством Сианьского порта стороны договорились о перевозке импортируемых из Узбекистана товаров регулярными грузовыми поездами с концентрацией их в «Сианьском международном порту».