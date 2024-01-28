Со строителя Чусовского моста взыскали 6,2 млрд рублей

Сумма иска — 6,2 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки. Согласно судебным данным, решение было принято 24 января. При этом в иске «Треста Запсибгидрострой» к СТГ на 2,8 млрд руб. суд полностью отказал. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.



Напомним, «Трест Запсибгидрострой», работающий на субподряде у СТГ, в 2022 году выполнил основной объем работ по строительству нового моста через Чусовую. В январе 2023 года СТГ должен был приступить к ремонту старого перехода. Однако работы так и не стартовали. Как сообщали источники, причиной стали внутренние споры между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС». В начале лета СТГ прекратил сотрудничество с этой компанией и подписал договор на выполнение работ с одной из своих дочерних подрядных организаций — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ).



Ранее сообщалось, что «Трест Запсибгидрострой» обратился в суд Москвы с иском к ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), которое выступает концессионером работ на Чусовском мосту, и генподрядчику проекта — АО «Стройтрансгаз» (СТГ). Компания-заявитель требовала взыскать с ПКК и СТГ 2,8 млрд руб. Встречный иск на 6,2 млрд руб. был подан в декабре 2023 года.