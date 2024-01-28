Совмин ввел новые требования к приемке построенного жилья. Что изменилось

Теперь так называемая чистовая отделка стала обязательной для жилых помещений в многоквартирных домах, строящихся с господдержкой, а также арендного жилья. При этом, правда, сделана оговорка, что жилье для льготников может быть принято «без выполнения работ по установке встроенной мебели и электрических плит после внесения соответствующих изменений в проектную документацию».