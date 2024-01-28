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Совмин ввел новые требования к приемке построенного жилья. Что изменилось

Правительство расширило перечень жилых помещений, которые можно принимать в эксплуатацию только с внутренней отделкой. Туда добавили квартиры для льготников, а также арендное жилье. Постановление Совмина опубликовано на портале Pravo.by.
Недвижимость
Источник: РИА "Новости"

Документ, в который вносятся изменения, был принят еще в 2011 году. Тогда государство решило установить некие минимальные требования к застройщикам по отделке строящихся домов и квартир.

В последней редакции постановления № 716 было прописано, что внутренняя отделка, межкомнатные двери, полы, встроенная мебель, сантехника, электро- или газовые плиты являются обязательными для сдачи в эксплуатацию общежитий, ведомственных квартир и домов в сельской местности и социального жилья.

Теперь так называемая чистовая отделка стала обязательной для жилых помещений в многоквартирных домах, строящихся с господдержкой, а также арендного жилья. При этом, правда, сделана оговорка, что жилье для льготников может быть принято «без выполнения работ по установке встроенной мебели и электрических плит после внесения соответствующих изменений в проектную документацию».

В 2022 году в Беларуси, наоборот, упростили правила строительства физическими лицами жилых домов и хозяйственных построек, но только в сельской местности.

экономика
недвижимость