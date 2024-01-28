Продажа зеленых облигаций позволила закупить для Москвы 51 электробус — Собянин

Как отметил мэр, в 2023 году впервые были выпущены зеленые облигации для граждан на 2 миллиарда рублей. Покупка этих ценных бумаг позволяет инвестировать в городской экологический проект без риска потерять свои деньги. Собянин подчеркнул, что весь выпуск облигаций был полностью раскуплен за 5 недель.