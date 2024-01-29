Шпионский прилет: как красноярским предприятиям избавиться от слежки с воздуха

Хотя при слове «шпионаж» сразу всплывают картинки из кинофильма «17 мгновений весны» или из серий фильмов о Джеймсе Бонде, в действительности все происходит не так захватывающе. Основная цель промышленного шпионажа — понимание того, как в целом работает предприятие. В первую очередь, он направлен на распознавание режима работы охраны, персонала, поиск трубопроводов и других важных линий и узлов. Например, если злоумышленник знает режим обходов и пересменок, он может определить момент, когда можно безопасно сделать врезку в нефтепровод. Еще одна цель шпионажа — камеры, то есть «мертвые зоны». В ряде случаев хотят украсть информацию именно о работе предприятия: что производит завод, как, в какое время и в каком количестве. Эту информацию могут использовать конкуренты. Целей может быть и больше.