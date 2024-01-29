Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 29 января 2024

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 26 января, пятницу, а также на 27 и 28 января 2024, субботу и воскресенье, были аналогичны: 1 доллар США равен 3,1843 рубля, 1 евро — 3,4539 BYN, 100 российских рублей — 3,5608 белорусского рубля. То есть виден заметный рост курс доллара и чуть меньший — евро. Российский рубли снизился ровно на 1 копейку.