Квартира с большой осторожностью

Осторожность, к которой призывает и Верховный суд, предполагает иногда целое расследование для того, чтобы изучить историю квартиры. Мы запрашиваем документы в домоуправлении, и не просто поквартирную карточку, но и архивы, чтобы понять, кто является собственником недвижимости, кто там прописан, сколько их. Нет ли членов семьи, которых нельзя выселить из квартиры. Всем этим я занимаюсь сама. Ситуации могут быть самыми неожиданными. Покупали мы для клиентки квартиру в новом доме у молодого парня. Его семья уезжала в другой город. Он попросил рассчитаться наличными. Это сразу насторожило. У меня есть интуиция, которая выработалась за годы практики. Я предложила моей клиентке не брать эту квартиру, поискать другую. Но это был тот самый случай, когда женщина считала, что квартира для нее подарок судьбы. Другой она не хочет! Когда мы уже положили деньги на блокированные счета, приставы наложили на них арест. Оказывается, у продавца было почти два миллиона рублей долгов, которые он не погасил. Но на этом история не закончилась. Через три месяца продавец вернулся в Хабаровск и попросил освободить квартиру, в которой уже жила моя клиентка. Деньги все еще лежали на блокированных счетах. Был суд, он признал женщину добросовестным покупателем.