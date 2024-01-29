Квартира с большой осторожностью

Специалист по недвижимости в Хабаровске Александра Журавская — об интуиции, справке от психиатра и других тонкостях покупки квартиры:
— Потенциального покупателя недвижимости больше всего пугает вероятность нарваться на мошенников. В таком случае человек может потерять деньги и квартиру. Верховный суд РФ, рассмотрев недавно очередное дело, отметил, что покупатель квартиры должен проверять жилье, проявляя должную осмотрительность. Что это значит?
Конечно, мошенничество в недвижимости все еще остается, оно всегда там, где большие деньги. Но тут речь идет не о подозрительных схемах, а о неосведомленности, незнании юридической основы сделок, которые допускают люди. Если на рынок выходит человек, который ни разу не продавал квартиру и другой, который ее ни разу не покупал, они многих вещей просто не знают.
На что следует обратить внимание? Вы решили купить квартиру, и вы ее активно ищете. Появляется то, что вам идеально подходит — район, этаж, ремонт, а главное продается недвижимость по очень привлекательной цене. На порядок ниже рыночной! Здорово? Нет, это настораживает.
Уже во время знакомства с продавцом сразу уточняйте, какие у него документы. Если вам предъявят доверенность из Австралии, по которой человек в Хабаровске продает квартиру, я бы рекомендовала на этом отношения и закончить. Очень сомнительная ситуация!
Квартира может продаваться дешевле, потому что она с обременением. Скажем, продавец не выплатил ипотеку. Нужно обязательно уточнить, где он, спросить у банка, насколько безопасна подобная сделка? Собственник может даже закрыть ипотеку и куда-то уехать, но банк не снимет обременение без него, а его и след простыл. Сделка будет не завершена. Еще один важный момент — не выделенные детские доли при покупке квартиры с использованием материнского капитала. Сделку могут оспорить много лет спустя уже выросшие дети. И ведь будут правы! Теперь многие сами совершают сделки в отношении недвижимости. Хорошо, если все обойдется! Но тут тоже много подводных камней. Был случай, когда человек подарил квартиру хорошим знакомым, а потом выяснилось, что поскольку он не близкий родственник, то ему придется уплатить налог. И он его уплатил! И еще одно важное обстоятельство. Нужно сразу четко прописывать, что остается в квартире после ее продажи. К примеру, стороны договорились, что хозяева оставляют все — встроенную технику, дорогую мебель, телевизоры и проч. Прошла сделка, покупатели въезжают в квартиру, и ничего этого не обнаруживают. Или на фото квартира ухоженная, красивая, заходишь, а она разбитая.
Я всегда говорю покупателям, что нужно торговаться. И потом, посмотрели квартиру, встречайтесь с продавцом! Иногда деньги поступают в несколько этапов. Рассказывайте, как будет проходить сделка, чтобы люди не волновались. Ведь покупка квартиры для семьи — приятное событие, которое должно приносить радость, а не разочарование, и тем более стресс.
Осторожность, к которой призывает и Верховный суд, предполагает иногда целое расследование для того, чтобы изучить историю квартиры. Мы запрашиваем документы в домоуправлении, и не просто поквартирную карточку, но и архивы, чтобы понять, кто является собственником недвижимости, кто там прописан, сколько их. Нет ли членов семьи, которых нельзя выселить из квартиры. Всем этим я занимаюсь сама. Ситуации могут быть самыми неожиданными. Покупали мы для клиентки квартиру в новом доме у молодого парня. Его семья уезжала в другой город. Он попросил рассчитаться наличными. Это сразу насторожило. У меня есть интуиция, которая выработалась за годы практики. Я предложила моей клиентке не брать эту квартиру, поискать другую. Но это был тот самый случай, когда женщина считала, что квартира для нее подарок судьбы. Другой она не хочет! Когда мы уже положили деньги на блокированные счета, приставы наложили на них арест. Оказывается, у продавца было почти два миллиона рублей долгов, которые он не погасил. Но на этом история не закончилась. Через три месяца продавец вернулся в Хабаровск и попросил освободить квартиру, в которой уже жила моя клиентка. Деньги все еще лежали на блокированных счетах. Был суд, он признал женщину добросовестным покупателем.
Иногда меня что-то смущает в поведении человека, хочется заказать справку из психоневрологического диспансера о состоянии его здоровья. И люди, которые категорически не хотят ее предоставить, мне не очень понятны. Когда я обращаюсь к людям пожилого возраста, а они многое уже забывают, путают, они относятся к подобному требованию с большим пониманием. Поставьте себя на место покупателя, который должен отдать несколько миллионов рублей незнакомому человеку! К слову, страховые компании такие справки требуют, не видя в том ничего предосудительного.
На эмоциях человек не слышит доводы разума. А я призываю: слушайте себя, сомневайтесь, задавайте много вопросов, чтобы ваша новая недвижимость стала началом новой жизни, подарила вам счастье!