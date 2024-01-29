Беларусь и Россия выпустят первые совместные самолеты к 2026 году

Стало известно, что Беларусь и Россия собираются выпустить первые совместные самолеты к 2026 году. Об этом рассказал белорусский вице-премьер Петр Пархомчик на «Беларусь 1».
Пархомчик подчеркнул, что в сфере авиастроения белорусско-российское сотрудничество продвигается довольно быстро. И напомнил, что в 2023-м во время визита премьера Романа Головченко в Санкт-Петербург был заключен договор между белорусским 558-м авиационным ремонтным заводом и российским Уральским заводом гражданской авиации по созданию 19-местного самолета. И уточнил, что на данный момент идет совместная разработка этого самолета на стадии опытно-конструкторских работ.
— Должны к 2026 году произвести первых два самолета, — прокомментировал заместитель премьер-министра.
При этом чиновник рассказал и о минимальном заказе на данный самолет: 85−100 штук к 2030 году.
— Если будем успешно выполнять поставленные задачи, их может быть и больше, — уточнил он.
При этом Пархомчик заметил, что еще необходимо возведение 20 тысяч квадратных метров дополнительных производственных площадей, а также приобретение примерно 100 единиц высокосложного оборудования. И резюмируя, сказал, что стоит цель работать быстрее с опережением намеченных сроков.
О том, что в Беларуси начнут производить российские самолеты стало известно еще минувшей весной. Потом сообщили, какие российские самолеты будут собирать в Беларуси.
Тем временем Путин и Лукашенко на «СКА Арена» встретились с хоккеистами. До этого Лукашенко с Путиным ввел в эксплуатацию зимовочный комплекс в Антарктиде.