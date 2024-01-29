Беларусь и Россия выпустят первые совместные самолеты к 2026 году

Пархомчик подчеркнул, что в сфере авиастроения белорусско-российское сотрудничество продвигается довольно быстро. И напомнил, что в 2023-м во время визита премьера Романа Головченко в Санкт-Петербург был заключен договор между белорусским 558-м авиационным ремонтным заводом и российским Уральским заводом гражданской авиации по созданию 19-местного самолета. И уточнил, что на данный момент идет совместная разработка этого самолета на стадии опытно-конструкторских работ.