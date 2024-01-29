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В Нефтяниках Омска начали строить новые дома по улице Пригородной у Иртыша

В Нефтяниках Омска началось строительство домов на берегу Иртыша.

Как в понедельник, 29 января 2024 года, сообщили в Министрое Омской области, по улице Пригородной во время первого этапа должны возвести дом в 15 этажей на 1985 квартир и 87 парковок, общей площадью 9 тысяч квадратных метров.

Вторая очередь включает в себя 17 этажей с подземным, 227 квартир, 58 парковок — всего 11 тысяч «квадратов».

Застройщик — ООО «Специализированный застройщик “Причал 55”. Ранее “СуперОмск” уже сообщал, что на площадке бывшей грузовой пристани деревообрабатывающего завода хотят создать ЖК под названием “Мирапорт”.

СЗ «Причал 55» зарегистрирован в 2022 году. Одним из совладельцев компании является Элина Шихмирзаева, которая также выступает совладельцем ООО «СЗ “Нордстрой”.

недвижимость