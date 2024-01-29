В Нефтяниках Омска начали строить новые дома по улице Пригородной у Иртыша

Как в понедельник, 29 января 2024 года, сообщили в Министрое Омской области, по улице Пригородной во время первого этапа должны возвести дом в 15 этажей на 1985 квартир и 87 парковок, общей площадью 9 тысяч квадратных метров.
Вторая очередь включает в себя 17 этажей с подземным, 227 квартир, 58 парковок — всего 11 тысяч «квадратов».
Застройщик — ООО «Специализированный застройщик “Причал 55”. Ранее “СуперОмск” уже сообщал, что на площадке бывшей грузовой пристани деревообрабатывающего завода хотят создать ЖК под названием “Мирапорт”.
СЗ «Причал 55» зарегистрирован в 2022 году. Одним из совладельцев компании является Элина Шихмирзаева, которая также выступает совладельцем ООО «СЗ “Нордстрой”.