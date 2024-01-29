Уральское и белорусское предприятия будут совместно выпускать самолеты

Чиновник рассказал, что соответствующие договоренности были достигнуты в прошлом году во время визита в Екатеринбург премьера республики Романа Головченко. В частности, был подписан договор по созданию 19-местного самолета между Уральским заводом гражданской авиации и белорусским ОАО «558-й авиационный ремонтный завод».
«Мы сегодня вместе разрабатываем и создаем этот самолет, ведем опытно-конструкторские работы. Должны к 2026 году произвести первых два самолета», — сказал Петр Пархомчик. По его словам, в срок до 2030 года будет произведено 85−100 штук.