Уральское и белорусское предприятия будут совместно выпускать самолеты

«Мы сегодня вместе разрабатываем и создаем этот самолет, ведем опытно-конструкторские работы. Должны к 2026 году произвести первых два самолета», — сказал Петр Пархомчик. По его словам, в срок до 2030 года будет произведено 85−100 штук.