Максимальный размер больничных и пособий по уходу за детьми увеличен на 49%

«Это связано с внедрением единого тарифа и облагаемой базы страховых взносов на пенсионное и социальное обеспечение. В результате этого теперь используется единая база для исчисления пенсий и пособий, — пояснили в Социальном фонде. — Таким образом, максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет в 2024 году увеличен до 49 тысяч рублей в месяц, в прошлом году максимальная величина составляла 33 тысячи рублей».
В этом году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности превышает 122 тысячи рублей в месяц, в 2023 году — 83 тысячи рублей. Размер пособия по беременности и родам вырос с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей.
Напомним, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от заработка за два года, предшествующих наступлению страхового случая, страхового стажа, а также от продолжительности рабочего времени застрахованного лица.
«В 2023 году на выплаты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством направлено 18,5 миллиарда рублей. Средства своевременно и в полном объеме перечислены 549 тысячам получателей выплат Социального фонда», — отметил управляющий отделением СФР по Башкирии Фаниль Вахитов.