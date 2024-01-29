Максимальный размер больничных и пособий по уходу за детьми увеличен на 49%

«Это связано с внедрением единого тарифа и облагаемой базы страховых взносов на пенсионное и социальное обеспечение. В результате этого теперь используется единая база для исчисления пенсий и пособий, — пояснили в Социальном фонде. — Таким образом, максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет в 2024 году увеличен до 49 тысяч рублей в месяц, в прошлом году максимальная величина составляла 33 тысячи рублей».