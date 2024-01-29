Индексация соцвыплат и запрет стевии: что изменится в Самарской области с 1 февраля 2024 года

Во втором месяце 2024 года в России ожидается много положительных нововведений, которые призваны встать на защиту здоровья и финансового благополучия людей. Рассказываем, что изменится в Самарской области с 1 февраля 2024 года.
Индексация соцвыплат
С 1 февраля 2024 года на 7,5% вырастут пособия для многих федеральных льготников: ветеранов Великой Отечественной войны, Героев СССР и РФ, Героев Труда, ликвидаторов ЧАЭС, инвалидов. На такой же процент вырастет и материнский капитал. За первенца теперь будут платить 630 тысяч рублей, а за второго ребенка — более 800 тысяч рублей. Также увеличится размер пособия по беременности и родам. Максимальная сумма составит 122,8 тысячи рублей, если трудовой стаж достиг восемь лет.
Правила работы и санкции для коллекторов
Со второго месяца года ужесточаются санкции за неправомерную коллекторскую деятельность. Коллекторы несут уголовную ответственность за угрозу насилием, порчу имущества должника, клевету и другие незаконные действия.
Также работников этой области ограничат в звонках. В будни коллекторы могут звонить должникам с 08:00 до 22:00, а в выходные дни — с 09:00 до 20:00. Личные встречи с должниками — не чаще раза в неделю. Во время звонка коллектор обязательно должен представиться, назвать свое агентство и получить от собеседника подтверждение, что именно он является адресатом звонка.
Ужесточение требований к пищевым добавкам
С 27 февраля в России вступят в силу поправки к техрегламенту о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических средств. Из перечня разрешенных исключат 19 пищевых добавок и введут шесть новых ингредиентов. Среди вновь запрещенных: сорбат натрия, сорбат кальция, муравьиная кислота, краситель красный рисовый и кантаксантин, стевия и др.
Проверка на скрытое производство пива
С 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года Росалкогольтабакконтроль проведет выездные проверки тех производителей пива, автоматически занесенных в реестр пивоваров, который заработал в сентябре 2023-го. Не попавшие в него пивовары не имеют права производить пивную продукцию. А те, кто попал, будут обязаны представить ревизорам доказательства, что задекларированные мощности производства совпадают с фактическими.
Сокращение срока исправления ошибок в ЕГРН
С указанной даты сроки поправки реестровых ошибок в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) сокращаются с трех до одного месяца с момента, когда собственник заявил о необходимости устранения ошибки. Также с 1 февраля 2024-го по результатам исправления реестровой ошибки допускается увеличение площади участка не более чем на 10% или ее уменьшение не более чем на 5% относительно указанной в ЕГРН площади.
Возможность отказа от страховки при кредитовании
С 1 февраля 2024 года при получении потребительского кредита самарцы будут иметь право оформить отказ от страховки в течение 30 календарных дней. У заемщика появится право вернуть страховую премию полностью или частично.
И еще одно маленькое нововведение в российских банках — с указанной даты они станут обязаны сообщать вкладчику об истечении срока вклада как минимум за пять календарных дней до завершения действия договора.