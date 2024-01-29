Индексация соцвыплат и запрет стевии: что изменится в Самарской области с 1 февраля 2024 года

С 1 февраля 2024 года на 7,5% вырастут пособия для многих федеральных льготников: ветеранов Великой Отечественной войны, Героев СССР и РФ, Героев Труда, ликвидаторов ЧАЭС, инвалидов. На такой же процент вырастет и материнский капитал. За первенца теперь будут платить 630 тысяч рублей, а за второго ребенка — более 800 тысяч рублей. Также увеличится размер пособия по беременности и родам. Максимальная сумма составит 122,8 тысячи рублей, если трудовой стаж достиг восемь лет.