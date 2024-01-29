Нацбанк сделал заявление по новым 5-тысячным купюрам

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент в виде объёмного изображения стилизованного беркута — патч. При повороте банкноты на нем наблюдается эффект переключения изображения с цифры номинала на орнамент, а также динамический эффект расхождения лучей солярного знака в стороны.