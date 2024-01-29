Нацбанк сделал заявление по новым 5-тысячным купюрам

Как сообщает пресс-служба НБК на официальном сайте, банкноты номинальной стоимостью 5 000 тенге с новым дизайном были выпущены в обращение 25 декабря прошлого года.
«Это первая банкнота из новой серии “Сакский стиль”. Она основана на элементах “Сакского стиля”, который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана», — говорится в сообщении.
Ниже приведены правила, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.
О защитных элементах денежного знака
На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф — золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краски.
На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.
Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить.
При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов красного и синего.
Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент в виде объёмного изображения стилизованного беркута — патч. При повороте банкноты на нем наблюдается эффект переключения изображения с цифры номинала на орнамент, а также динамический эффект расхождения лучей солярного знака в стороны.
Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской. Защитный элемент локальный водяной знак — электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала. На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объёмного изображения артефакта «Беркут».
При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового. Такая проверка купюр займет несколько секунд и поможет определить подлинность банкнот.