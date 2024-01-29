На улице пасмурно и хмуро, а в домах еще и не будет света: Три района Кишинева отключат от электроэнергии

В трёх секторах столицы сегодня запланированы отключения света.
Публикуем адреса.
Ботаника:
- Дечебал, 63, Минск, 24, 26, 26/2, 27, 28, Н. Титулеску, 4A, 6, Сармизеджетуса, 1 — с 09:00 до 13:00.
- Х. Ботева, 2, 9999 — с 09.00 до 13.00.
Буюканы:
- Балканское шоссе, 999, Кодрилор, 999, Трушень, 9006, 9007, 9015 — с 09.30 до 17.00.
Центр:
- А. Пушкина, 64 — с 09.00 до 16.00.
- Тираспольская, 11/1 — с 13.00 до 17.00.
- 31 Августа, 92, А. Щусева, 119−139, 139/3, Букурешть, 119, 9999, К. Стере, 1−5, 2, 8−10, 13, 16−18, 999, М. Когэлничану, 90 — с 15.00 до 17.00.
- М. Дософтей, 97, 97/1, 97/2, 97/3, 99, 126, С. Лазо, 40, 46, Ш. чел Маре, 119, 123. 164−166, 9999 — с 09.30 до 17.00.