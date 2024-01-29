Многоэтажки проекта «Арендное жильё» в Хабаровске появятся в 2025 году

— Сегодня можно сказать, что программа успешно реализуется — только у нас в крае заключено с госкорпорацией ДОМ.РФ соглашение на строительство 1648 квартир. Чтобы простимулировать застройщиков, мы обнулили в 2022 году — сразу после поручения Президента России Владимира Владимировича Путина — налога на имущество для таких строительных компаний. В первую очередь, арендные квартиры в многоэтажках будут построены в Хабаровске, — рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.