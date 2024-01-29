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Многоэтажки проекта «Арендное жильё» в Хабаровске появятся в 2025 году

Новые квартиры с отделкой предназначены льготным категориям граждан.
Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровск стал первым городом края, где стартовал проект «Арендное жилье». Один из крупных федеральных застройщиков работает на стройплощадке в Северном микрорайоне столицы края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По данным ГТРК «Дальневосточная» в программу войдут пять застройщиков, которые до декабря 2024 года получат официальное разрешение на работы.

 — Сегодня можно сказать, что программа успешно реализуется — только у нас в крае заключено с госкорпорацией ДОМ.РФ соглашение на строительство 1648 квартир. Чтобы простимулировать застройщиков, мы обнулили в 2022 году — сразу после поручения Президента России Владимира Владимировича Путина — налога на имущество для таких строительных компаний. В первую очередь, арендные квартиры в многоэтажках будут построены в Хабаровске, — рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Проект «Арендное жилье» — льготная программа, позволяющая получить качественное жилье людям, которые не имеют достаточно финансов для приобретения собственного. В этот список входят молодые специалисты, либо переехавшие на Дальний Восток семьи или юноши и девушки, заканчивающие вуз в Хабаровском крае. Приоритетную категорию правительство края может расширить. Квартиры сдадут с отделкой, рядом будут построены детский сад и школа.

 — Квартиры будут меблированные, с отделкой — заезжай и живи. Рядом запроектирована школа на 1600 мест, детсад на 275 мест, проекты проходят экспертизу, — рассказал заместитель директора компании-застройщика Артем Найдёнов.

Приоритетными территориями для строительства в Хабаровске стали микрорайоны Ореховая сопка и Северный, к программе скоро подключится и Комсомольск-на-Амуре. Первое «Арендное жилье» в Хабаровском крае намерены сдать в 2025 году. Оплата таких квартир будет ниже рыночной за счет субсидий.

строительство