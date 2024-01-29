В Екатеринбурге к 2033 году построят новый жилой квартал

Планируется, что новый квартал будет построен в три очереди: первая очередь — до 2027 года; вторая очередь — 2027−2030 годы; третья — до 2033 года. Как добавили в мэрии, территория будет развиваться в соответствии с действующим Генпланом Екатеринбурга до 2045 года.