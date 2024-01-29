В омском общественном транспорте планируют отказаться от наличного расчёта

В интервью изданию ТОП24 глава омского департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал о том, что в Омске в перспективе планируют отказаться от расчёта наличными за проезд в общественном транспорте. При чём стремятся к отказу от наличных, в том числе, и частные перевозчики.
«У нас проходит рабочая группа под председательством Владимира Куприянова. Там одно из поручений — дать предложения по способам избавиться от наличной оплаты проезда в подвижном составе. Если мы этот пилотный способ запускаем, он оказывается успешным, мы его сможем транслировать уже на частных перевозчиков», — рассказал Вадим Кормилец.
Он также отметил, что в городе необходимо будет организовать большое количество точек, где будут продаваться своего рода проездные, а «гасить» этот билет в автобусе, троллейбусе или трамвае можно будет электронно.
При этом общественный транспорт Омска продолжают оборудовать валидаторами. Их уже порядка 180 штук и планируется в текущем году установить их ещё в 50−70 автобусах.