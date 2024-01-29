В омском общественном транспорте планируют отказаться от наличного расчёта

В интервью изданию ТОП24 глава омского департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал о том, что в Омске в перспективе планируют отказаться от расчёта наличными за проезд в общественном транспорте. При чём стремятся к отказу от наличных, в том числе, и частные перевозчики.