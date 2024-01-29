Мэр Уфы утвердил проект застройки в Сипайлово с высоткой и термобассейном

В этом же квартале реконструируют торговый центр «Простор» (запланировано возведение семиэтажного пристроя), а также построят термобассейн на ул. Озерной. Кроме того, на этой территории планируется обновить площадку школы № 32. Здесь появятся спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, роллердром), раздевалки, уличный душ, трибуны, сцена, а также детские площадки, места для размещения аттракционов, кафе-киоски.