Мэр Уфы утвердил проект застройки в Сипайлово с высоткой и термобассейном

Как следует из документа, опубликованного на сайте администрации, площадь участка составляет 71 га. В квартале улиц Баязита Бикбая, Маршала Жукова, Озёрной планируется возвести многоквартирный дом из трех литеров с площадью жилфонда более 64,2 тыс. кв. метров. На объекте предусмотрены встроенные помещения и подземная автостоянка.
В этом же квартале реконструируют торговый центр «Простор» (запланировано возведение семиэтажного пристроя), а также построят термобассейн на ул. Озерной. Кроме того, на этой территории планируется обновить площадку школы № 32. Здесь появятся спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, роллердром), раздевалки, уличный душ, трибуны, сцена, а также детские площадки, места для размещения аттракционов, кафе-киоски.
На набережной озера Кашкадан предлагается организовать пирс для маломобильных групп населения, оборудованный душевыми кабинами и раздевалками.
В квартале между улицами Сипайловской и Баязита Бикбая построят электрическую подстанцию.
В рамках реализации проекта запланирован снос автоцентра, автосервиса, гаражей, автомойки, киосков на остановках, хозпостроек, частных домов. Они расположены по улицам Озерной и Косогорной, общая площадь составляет более 7,9 тыс. кв. метров.