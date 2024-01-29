В Перми могут построить центр пляжных видов спорта

Как пишет ИА «Текст», главе краевого минимущества Ларисе Ведерниковой и мэру Перми Эдуарду Соснину поручено до февраля найти участок для возможного возведения центра. В пресс-службе администрации города сообщили, что этот вопрос находится в проработке.



Напомним, что инвестор ООО «Юга-Пермь» собирается в рамках приоритетного инвестпроекта построить два водно-оздоровительных комплекса на территории Пермского края, инвестировав в проект около 3 млрд руб. Компания возведет комплекс в Березниках и в Ленинском районе Перми, в районе городского пляжа. На территории объекта будут расположены термальный и спа-комплекс, гостиница, ресторан, бассейны и прочее. В планах — благоустройство берега Камы, на котором разместятся песчано-галечный пляж, пляж на траве, променад и спортивные площадки.



Кроме того, в декабре 2023 года Эдуард Соснин сообщил о намерениях найти инвестора для обустройства территории «дикого» пляжа рядом с ПАО «Мотовилихинские заводы».