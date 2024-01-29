От 100 тыс. рублей: в Башкирии назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Центр занятости населения Башкирии опубликовал перечень самых высокооплачиваемых вакансий по итогам минувшей недели.
В Уфе с месячным жалованьем от 100 тысяч рублей предлагают работу финансового консультанта в компании «БАШ-ОЙЛ». В «АРТ-ОСНАСТКЕ», офис которой находится в столице Башкирии, есть вакансия (тоже от 100 тысяч рублей в месяц) инженера-программиста станков с числовым программным управлением. Также в Уфе можно устроиться в организацию «Твиит» монтажником стальных и железобетонных конструкций, предлагается зарплата от 99 тысяч рублей.
В «Башавтокоме» (офис в Уфе) ищут жестянщика кузовного цеха (от 90 тысяч рублей ежемесячно), а в «Эколите» (тоже в Уфе) водителя автомобиля (от 90 тысяч до 120 тысяч рублей).