От 100 тыс. рублей: в Башкирии назвали самые высокооплачиваемые вакансии

В Уфе с месячным жалованьем от 100 тысяч рублей предлагают работу финансового консультанта в компании «БАШ-ОЙЛ». В «АРТ-ОСНАСТКЕ», офис которой находится в столице Башкирии, есть вакансия (тоже от 100 тысяч рублей в месяц) инженера-программиста станков с числовым программным управлением. Также в Уфе можно устроиться в организацию «Твиит» монтажником стальных и железобетонных конструкций, предлагается зарплата от 99 тысяч рублей.