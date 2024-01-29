Власти Перми планируют провести реновацию улицы Мира

В Перми за последние годы доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, выросла и теперь составляет 85%. Качественный скачок стал возможен благодаря поддержке региональных и федеральных властей. В бюджете на ближайшую трехлетку средства на текущее содержание дорог увеличили в сравнении с прошлыми годами. В интервью с изданием Business class глава Перми Эдуард Соснин рассказал о планах дорожного строительства и ремонта на 2024 год.