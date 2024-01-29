Социальные выплаты, компенсации и пособия вырастут с 1 февраля

Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут на 7,4% с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
По его словам, решение принято правительством РФ и затронет около 20 миллионов человек или четыре десятка льготных категорий граждан: инвалидов, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, Героев России
Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится с 586,9 тысячи до 630,4 тысячи рублей, а на второго и последующих детей (при условии, что не получали на первого младенца) -до почти 834 тысяч рублей.
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 24,6 тысячи рублей, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 9227 рублей.
Кроме того, до 38 963 рублей вырастет выплата беременной жене призывника и до 16 698,63 рубля — ежемесячное пособие на ребенка призывника.
Минимальный и максимальный размеры пособия по безработице проиндексируют до 1,6 тысяч рублей и 13,7 тысяч рублей в месяц.