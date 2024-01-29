На экс-заводе Volkswagen в Калуге обнаружили тысячи немецких и японских иномарок

Среди них обнаружили продающийся в Китае Volkswagen Tyron, разработанная для рынка КНР Audi Q6, кроссоверы Toyota RAV4, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8, а также кроссоверы Chery Tiggo. С какой целью эти автомобили хранят именно на территории предприятия, неизвестно. При этом на парковках рядом с предприятием нет машин, которые выпускали на самом заводе, информирует Autonews.