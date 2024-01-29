Челябинск и Курган могут связать новой скоростной электричкой

Проголосовать могут только зарегистрированные на «Госуслугах» жители Курганской области. Им предлагают до 7 февраля ответить на пять вопросов, касающихся востребованности маршрута, графика движения и остановок.
В Свердловской пригородной компании добавили, что если поезд в итоге запустят, то его время в пути составит не более 3,5 часов.
На прошлой неделе губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, от чего зависит назначение новой электрички.
— Эти перевозки так же, как и авиарейсы, субсидируются из нашего бюджета, — написал Вадим Шумков в своём Telegram-канале. — Всё стоит денег. Посчитаем. Изучим. Но в первую очередь будем отталкиваться от ваших потребностей.
Напомним, ранее на Южном Урале запустили дополнительные «Ласточки» между Челябинском и Магнитогорском.