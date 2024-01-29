Челябинск и Курган могут связать новой скоростной электричкой

— Эти перевозки так же, как и авиарейсы, субсидируются из нашего бюджета, — написал Вадим Шумков в своём Telegram-канале. — Всё стоит денег. Посчитаем. Изучим. Но в первую очередь будем отталкиваться от ваших потребностей.