Назван средний размер пенсии в Башкирии

«Все неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в республике, в течение года будут получать федеральную социальную доплату к пенсии. Госсобранием Башкирии величина прожиточного минимума пенсионера для определения социальной доплаты к пенсии на 2024 год утверждена в размере 12 530 рублей, — добавили в отделении Социального фонда по РБ. — Финансирование пенсий и иных социальных выплат за январь 2024 года завершено в полном объеме. На эти цели направлено 20,7 миллиарда рублей».