Назван средний размер пенсии в Башкирии

В результате индексации средний размер пенсии по старости достиг 21 900 рублей, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда по региону.
Как пояснили в Фонде, размер прибавки зависит от размера пенсии. Чем выше стаж пенсионера, его заработок, страховые взносы, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов — тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.
Одновременно с выплатами на 7,5% увеличилась стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе текущего года выросла до 133,05 рубля, размер фиксированной выплаты — с 7567,33 до 8134,88 рубля.
«Все неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в республике, в течение года будут получать федеральную социальную доплату к пенсии. Госсобранием Башкирии величина прожиточного минимума пенсионера для определения социальной доплаты к пенсии на 2024 год утверждена в размере 12 530 рублей, — добавили в отделении Социального фонда по РБ. — Финансирование пенсий и иных социальных выплат за январь 2024 года завершено в полном объеме. На эти цели направлено 20,7 миллиарда рублей».
Ранее Башинформ сообщил о том, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за 10 месяцев 2023 года составила 54 943 рубля. Это на 15,4 процента больше, чем в январе-октябре 2022 года. При этом реальная зарплата увеличилась на 11,2 процента.