КГД выступил с важным обращением

Упомянутые сообщения рассылались на электронные адреса налогоплательщиков.
Как отметили в КГД, уведомления по камеральному контролю вручаются налогоплательщикам лично под роспись либо сообщением в электронный Кабинет налогоплательщика. Отправка подобных уведомлений по электронной почте не предусмотрена.
«Соответственно, Комитет государственных доходов отношения к такому роду рассылкам на электронные адреса налогоплательщиков не имеет», — подчеркнули в комитете.
Гражданам настоятельно порекомендовали просматривать информацию о наличии налоговых обязательств в личном Кабинете налогоплательщика.
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения назвали фейком информацию о введении компенсации за НДС.