Суд начал банкротство юрлица минского парка «Дримлэнд»

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Экономический суд город Минска начал производство по делу о банкротстве ООО «Парк развлечений Дримлэнд», следует из данных Единого государственного реестра сведений о банкротстве.
В определении суда говорится, что долги компании превышают 1,8 млн рублей, а ее активы оцениваются лишь в 112,6 тыс. рублей. ООО «Парк развлечений Дримлэнд» принадлежит компании «ТрастХоуп», которая в свою очередь входит в холдинг «А-100» Александра Центера.
«А-100» недолго владела парком Dreamland в Минске. Он был продан группе в 2020 году. Ранее это был актив бизнес-империи Юрия Аверьянова. Именно его компания «Ростэм» и создала Dreamland, а в 2010 году решила развить проект, построив там аквапарк.
Были вложены немалые деньги. В том числе компания Аверьянова кредитовалась в банках. Вложения не окупились, у Аверьянова возникли проблемы не только с парком, но и по другим направлениям. В итоге предприниматель стал фигурантом уголовного дела и покинул Беларусь.
Предполагается, что на месте Dreamland, который сейчас не работает, не будут делать новый парк развлечений, а откроют парк Народного единства. В том числе, планируется, что там будут высаживать деревья лидеры других стран во время визитов в Минск.