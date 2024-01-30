В Актобе построят новый аэропорт

«В итоге нашли площадку “Нурбулак 1”, которая удовлетворила все требования. Для экономики Казахстана этот аэропорт будет иметь огромное значение. Он будет в 3−4 раза больше сегодняшнего аэропорта, взлетная полоса будет 4 тысячи 200 метров, она практически все суда сможет принимать. Он стоит на возрождаемом Великом Шелковом пути. Через Актобе проходит дорога Западная Европа — Западный Китай, то есть там будет полноценный мультимодальный коридор, который соединяет Азию и Европу. Поэтому к новому аэропорту отношение должно быть трепетное и серьезное», — говорит Любовь Нысанбаева.