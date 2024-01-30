В Актобе построят новый аэропорт

В областном центре прошли общественные слушания о переносе аэропорта. Как объяснили специалисты, при сегодняшнем расположении кроме опасности падения самолета над городом, есть еще экологическое и шумовое загрязнение. Поэтому аэропорт будут выносить из черты города..
«Мы изучили все площадки, которые можно было предусмотреть, по всем направлениям. Были рассмотрены 11 вариантов размещения, учитывались многие критерии, включая природно-климатические, социально-экономические, военные и другие», — рассказала Любовь Нысанбаева, руководитель компании «Урбостиль»..
На слушаниях объяснили, что одна площадка не подошла из-за военного объекта на территории. Другая — из-за отдаленности от города на 50 км..
«В итоге нашли площадку “Нурбулак 1”, которая удовлетворила все требования. Для экономики Казахстана этот аэропорт будет иметь огромное значение. Он будет в 3−4 раза больше сегодняшнего аэропорта, взлетная полоса будет 4 тысячи 200 метров, она практически все суда сможет принимать. Он стоит на возрождаемом Великом Шелковом пути. Через Актобе проходит дорога Западная Европа — Западный Китай, то есть там будет полноценный мультимодальный коридор, который соединяет Азию и Европу. Поэтому к новому аэропорту отношение должно быть трепетное и серьезное», — говорит Любовь Нысанбаева.
Строить аэропорт начнут в 2025 году, а закончить его планируют в 2028 году. Общая территория 660 га, цементно-бетонная взлётно-посадочная полоса будет в длину 4200 метров. Пассажирский терминал нового аэропорта по проекту будет иметь пять рукавов. Получены все технические условия по воде, канализации.
Первоначальное решение о переносе аэропорта Актобе за город было принято после того, как правительство утвердило новый генплан развития города в 2016 году. Согласно ему, территория объекта должна была попасть под застройку.