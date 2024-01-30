Кластер международной торговли возведут под Уссурийском

Зампредседателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев утвердил создание в Уссурийском городском округе кластера международной торговли, который включает в себя проект дорожной карты. Теперь министерство РФ и правительство Приморья должны определить инвестора и разработать механизмы для его возведения, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, создать кластер планируется на участке площадью 261 гектар в селе Новоникольск. Проект дорожной карты, который разработали минвостокразвития, власти Приморья и корпорация развития региона, находится на согласовании.
Согласно плану, инвестпроект будет поэтапным и продлится три года — с 2025 по 2028 год. К работе для создания кластера привлекут не только российских, но и иностранных инвесторов.