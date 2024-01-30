Правительство России согласовало новые мост и тоннель в Хабаровском крае

Рабочая группа под руководством первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова согласовала детали третьего этапа модернизации Восточного полигона РЖД. Для расширения провозных возможностей БАМа в Хабаровском крае будет построен второй Кузнецовский тоннель. Кроме того, у Комсомольска-на-Амуре через главную дальневосточную реку потребуется проложить ещё один железнодорожный мост. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы кабинета министров.