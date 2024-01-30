Правительство России согласовало новые мост и тоннель в Хабаровском крае

Рабочая группа под руководством первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова согласовала детали третьего этапа модернизации Восточного полигона РЖД. Для расширения провозных возможностей БАМа в Хабаровском крае будет построен второй Кузнецовский тоннель. Кроме того, у Комсомольска-на-Амуре через главную дальневосточную реку потребуется проложить ещё один железнодорожный мост. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы кабинета министров.
Также решено построить дублёры Северомуйского (в Бурятии) и Кодарского (в Забайкалье) тоннелей. Всё это планируется реализовать во время третьего этапа модернизации Восточного полигона РЖД. Второй, как это и поручал президент России Владимир Владимирович Путин, завершается в этом году.
Участники правительственного совещания обсудили параметры третьего этапа. Свои предложения высказали грузоотправители, железнодорожники. Если изначально задачей реализации третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба ставилось достичь провозной способности Восточного полигона РЖД до 255 млн тонн ежегодно, то после уточнений плана эту планку подняли до 270 млн тонн.
— Считаем, что реализация предложений грузоотправителей позволит резко снизить — практически в два раза — инвестиционные затраты при создании дополнительной провозной мощности, — отметил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Точные затраты на строительство моста и тоннелей-дублёров ещё предстоит подсчитать. Ожидается, что для их возведения будет использоваться механизм государственно-частного партнёрства.
Напомним, сейчас на БАМе продолжается строительство второго Дуссе-Алиньского тоннеля в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Это позволит расшить это «бутылочное горлышко» и увеличить пропускную способность магистрали.