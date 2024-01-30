В СГК Новосибирска рассказали, как подключают новостройки к старым трубам

«Ежегодно для новостроек — жилых и социальных — СГК прокладывает новые тепловые сети. Тепломагистрали, к которым они подключаются, также проходят модернизацию, если это необходимо», — рассказали в компании.
В СГК добавили, что компания не является единственной теплоснабжающей организацией — в городе более 40 единых ТО. При этом базовыми тепловыми источниками города являются ТЭЦ с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Сейчас система теплоснабжения от ТЭЦ включает в себя два крупных газовых пиковых источника тепловой энергии: Кировскую районную котельную и Калининскую газовую котельную, способные работать на догрев сетевой воды от ТЭЦ в случае появления возможного дефицита тепловой энергии в системе.
«При каждом обращении заявителя на подключение его объекта к централизованной системе теплоснабжения СГК, в соответствии с законодательством, выполняет проверку наличия резерва пропускной способности теплосетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, а также резерва тепловой мощности источников тепловой энергии. Результатом такой проверки (гидравлических расчетов) является определение точки присоединения, гидравлических параметров тепловой сети в точке присоединения и точке подключения. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников и нагрузки потребителей рассчитываются исходя из условий надежного и качественного обеспечения режима теплоснабжения потребителей на основе гидравлических и тепловых расчетов. Это исключает работу источников и тепловых сетей в непроектных режимах», — пояснили в компании.
Также в СГК сказали, что существующие ТЭЦ Новосибирска располагают достаточной мощностью для обеспечения текущего потребления и перспективного развития города. Дополнительно станции ежегодно реализуют инвестиционные проекты по увеличению резерва мощности.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в результате коммунальных аварий новосибирцы длительное время обходились без отопления, от ожогов кипятком пострадали 14 человек, в городе ввели режим ЧС.