В СГК Новосибирска рассказали, как подключают новостройки к старым трубам

В СГК добавили, что компания не является единственной теплоснабжающей организацией — в городе более 40 единых ТО. При этом базовыми тепловыми источниками города являются ТЭЦ с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Сейчас система теплоснабжения от ТЭЦ включает в себя два крупных газовых пиковых источника тепловой энергии: Кировскую районную котельную и Калининскую газовую котельную, способные работать на догрев сетевой воды от ТЭЦ в случае появления возможного дефицита тепловой энергии в системе.