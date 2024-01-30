«Восточная верфь» в Приморье не смогла обжаловать неустойку за срыв сроков

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу «Восточной верфи» в Приморье — предприятие не было согласно с неустойкой в 275 млн рублей перед ФСБ России за просрочку в строительстве корабля, сообщил РБК.
По данным издания, решение суда первой инстанции оставили без изменения, а жалобу компании не удовлетворили. Согласно материалам дела, «Восточная верфь» взялась построить корабль «Светляк». По контракту от 22 декабря 2016 года заказчик должен был получить судно до 1 декабря 2019 года, однако передали его только осенью 2021 года. Просрочка достигла 574 дней.
ФСБ требовала взыскать с верфи 550,3 млн рублей. В июле 2023 года арбитражный суд в Москве сократил сумму неустойки до 275 млн рублей.