«Восточная верфь» в Приморье не смогла обжаловать неустойку за срыв сроков

По данным издания, решение суда первой инстанции оставили без изменения, а жалобу компании не удовлетворили. Согласно материалам дела, «Восточная верфь» взялась построить корабль «Светляк». По контракту от 22 декабря 2016 года заказчик должен был получить судно до 1 декабря 2019 года, однако передали его только осенью 2021 года. Просрочка достигла 574 дней.