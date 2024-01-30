В Красноярске начали искать проектировщика дороги от Северного шоссе в Солонцы-2

В Красноярске начали искать подрядчика для подготовки проекта проезда от Северного шоссе в Солонцы-2. Об этом сообщают Sibnovosti. По данным издания, заказчиком работ выступает управление капитального строительства мэрии.
Начальная цена контракта — около десяти с половиной миллионов рублей. Длина проезда составит 730 метров. До 28 ноября подрядчик должен будет провести изыскательские, археологические и проектные работы. Также он должен будет получить положительное заключение государственной экспертизы.
Напомним, эта развязка должна улучшить транспортную доступность района новостроек с Красноярском.