«Уральские авиалинии» хотят вернуться на 20 международных рейсов

Сегодня в парке «Уральских авиалиний» около 50 среднемагистральных самолета Airbus, часть которых авиакомпания не успела в установленный срок переоформить в собственность РФ, но сейчас занимается этим. Такая двойная регистрация возникла у значительного числа эксплуатируемых в России самолетов иностранного производства, преимущественно лизинговых. После введенных в 2022 г. санкций лизингодатели потребовали возврата самолетов, авиастроительные компании объявили о прекращении поставок в Россию запчастей и техобслуживания машин, что осложнило выполнение международных рейсов для российских перевозчиков.